Concert à l’Arrosoir Figeac New Applefish Figeac

Concert à l’Arrosoir Figeac New Applefish
L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24 21:30:00
2026-04-24
New Applefish c'est sweet, c'est pop mais… c'est aussi rock'n roll !
Reprises et adaptation allant de Amy Winehouse à Kokomo….
L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org
