Concert à l’Arrosoir Figeac New Applefish

L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :

2026-04-24

New Applefish c'est sweet, c'est pop mais..

New Applefish c'est sweet, c'est pop mais… c'est aussi rock'n roll !

Reprises et adaptation allant de Amy Winehouse à Kokomo….

.

L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New Applefish is sweet, it’s pop but…

L’événement Concert à l’Arrosoir Figeac New Applefish Figeac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Figeac