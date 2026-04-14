Figeac

La Roue Fédère Vélo parade à Figeac

place de la raison Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La roue Fédère célèbre le vélo ! venez nombreux pour redécouvrir l'art du déplacement à bicyclette tout au long de cette belle journée, de nombreuses surprises vous attendent !

La roue Fédère célèbre le vélo ! venez nombreux pour redécouvrir l'art du déplacement à bicyclette tout au long de cette belle journée, de nombreuses surprises vous attendent !

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place de la raison Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larouefedere.org

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English :

La roue Fédère celebrates the bicycle! come one, come all to rediscover the art of bicycle travel throughout this beautiful day, many surprises await you!

L’événement La Roue Fédère Vélo parade à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac