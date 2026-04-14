La Roue Fédère Vélo parade à Figeac Figeac
La Roue Fédère Vélo parade à Figeac Figeac samedi 30 mai 2026.
Figeac
La Roue Fédère Vélo parade à Figeac
place de la raison Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La roue Fédère célèbre le vélo ! venez nombreux pour redécouvrir l'art du déplacement à bicyclette tout au long de cette belle journée, de nombreuses surprises vous attendent !
La roue Fédère célèbre le vélo ! venez nombreux pour redécouvrir l'art du déplacement à bicyclette tout au long de cette belle journée, de nombreuses surprises vous attendent !
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place de la raison Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larouefedere.org
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English :
La roue Fédère celebrates the bicycle! come one, come all to rediscover the art of bicycle travel throughout this beautiful day, many surprises await you!
L’événement La Roue Fédère Vélo parade à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac
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