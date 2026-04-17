Cinéma à Figeac les Figeacois crèvent l’écran Figeac

Figeac

Cinéma à Figeac les Figeacois crèvent l’écran

Astrolabe, 2 boulevard pasteur Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 11:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L'association Figeacteurs propose au grand public de découvrir en avant-première un documentaire qui met à l’honneur les stagiaires de l’école "ETRE LOT "de Figeac.

Pendant deux mois, Nicolas Ubelmann, réalisateur, a suivi les 6 stagiaires du parcours (formation de 3 mois, à temps plein, pour faire découvrir les métiers de la transition écologique à des jeunes de notre territoire).

Nous découvrons à l’écran Maïlys, Gabriel, Clémence, Lucas, Romain et Joao.

Ils nous confient leurs doutes, nous montrent leurs apprentissages et prennent confiance au fil des semaines.

Nicolas Ubelmann a filmé plusieurs chantiers et journées découvertes

L'association Figeacteurs propose au grand public de découvrir en avant-première un documentaire qui met à l’honneur les stagiaires de l’école "ETRE LOT "de Figeac.

Pendant deux mois, Nicolas Ubelmann, réalisateur, a suivi les 6 stagiaires du parcours (formation de 3 mois, à temps plein, pour faire découvrir les métiers de la transition écologique à des jeunes de notre territoire).

Nous découvrons à l’écran Maïlys, Gabriel, Clémence, Lucas, Romain et Joao.

Ils nous confient leurs doutes, nous montrent leurs apprentissages et prennent confiance au fil des semaines.

Nicolas Ubelmann a filmé plusieurs chantiers et journées découvertes. Il met aussi en avant ces personnes (artisans, bénévoles, encadrants…) qui transmettent avec passion leur savoir-faire à une génération curieuse et enthousiaste.

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Astrolabe, 2 boulevard pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 contact@figeacteurs.fr

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English :

The Figeacteurs association is offering the general public a sneak preview of a documentary featuring the trainees at the "ETRE LOT "school in Figeac.

For two months, director Nicolas Ubelmann followed the 6 trainees on the course (a 3-month, full-time training course designed to introduce young people in our region to careers in the ecological transition).

On screen, we discover Maïlys, Gabriel, Clémence, Lucas, Romain and Joao.

They confide in us their doubts, show us what they have learned and gain confidence as the weeks go by.

Nicolas Ubelmann filmed several worksites and discovery days

L’événement Cinéma à Figeac les Figeacois crèvent l’écran Figeac a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac