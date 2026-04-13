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Visite découverte des Jardins familiaux du Moulin de la Porte, Jardins familiaux du Moulin de la Porte, Figeac

Visite découverte des Jardins familiaux du Moulin de la Porte, Jardins familiaux du Moulin de la Porte, Figeac

Visite découverte des Jardins familiaux du Moulin de la Porte, Jardins familiaux du Moulin de la Porte, Figeac vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardins familiaux du Moulin de la Porte

Adresse : Chemin du moulin de Laporte, Figeac, Lot, Occitanie

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Gratuit. Entrée libre.

Visite découverte des Jardins familiaux du Moulin de la Porte 5 – 7 juin Jardins familiaux du Moulin de la Porte Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre en présence du jardinier.

Jardins familiaux du Moulin de la Porte Chemin du moulin de Laporte, Figeac, Lot, Occitanie Figeac 46100 Lot Occitanie 06 76 96 00 58 En contrebas du Pont du Gua le long du Célé et proches du centre ville, jardins familiaux privés ou locatifs offrant une promenade sur 500 m et se déclinant sur des parcelles de 500 à 1 500 m2 chacune de plantations différentes : florales, paysagères, potagères, thématiques, ou encore un verger. Roseraie, mare, rucher.
Ouvert en mai et juin dernier pont en aval de la ville, rive droite du Célé, chemin du moulin de la Porte
Visite libre en présence du jardinier.

©jean-luc GALTIE

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