Concert Swanglo à l’Arrosoir Figeac Figeac

Concert Swanglo à l'Arrosoir Figeac vendredi 13 février 2026.
l'Arrosoir, rue de Crussol Figeac
Participation libre
19:30:00
2026-02-13
2026-02-13
De la guitare, du chant, de la mandoline, de la basse, et surtout… Du swAng!
Imaginez un instant perdre le contrôle de vos mouvements !
Des battements de pieds non sollicités, des hochements de tête non consentis ou encore des déhanchés indomptables, c’est ça l’expérience swanglo !
Le temps d’un concert, T-nu (chant/guitare), x-Igreg (mandoline/chant) et David (basse) vous transportent dans leur univers sans équivalent baptisé le swAng.
Laissez-vous envoûter par des compositions originales mêlant chanson française, swing, rock et plus encore… swAnglo c’est plus de 40 concerts au compteur ! .
l’Arrosoir, rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larrosoir.org
