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Goûter aux équations les maths sans la pression Figeac

Goûter aux équations les maths sans la pression Figeac

Goûter aux équations les maths sans la pression Figeac mercredi 15 avril 2026.

Adresse : Maison de la région, gare de Figeac

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : 2026-04-15T16:30:00

Fin : 2026-04-15T

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

Figeac

Goûter aux équations les maths sans la pression

Maison de la région, gare de Figeac Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:30:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15 2026-06-10

Atelier convivial autour des mathématiques proposant une approche accessible et participative

Atelier convivial autour des mathématiques proposant une approche accessible et participative. Les intervenants invitent le public à explorer les notions mathématiques à partir de leurs propres questions et difficultés. L objectif est de rendre les mathématiques concrètes, vivantes et compréhensibles à travers des échanges, des exemples et des découvertes. Un moment de partage ouvert à tous pour réconcilier le public avec les chiffres dans une ambiance détendue.

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Maison de la région, gare de Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie  

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English :

A friendly mathematics workshop with an accessible, participatory approach

L’événement Goûter aux équations les maths sans la pression Figeac a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac

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