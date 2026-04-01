Goûter aux équations les maths sans la pression Figeac
Goûter aux équations les maths sans la pression Figeac mercredi 15 avril 2026.
Figeac
Goûter aux équations les maths sans la pression
Maison de la région, gare de Figeac Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-06-10
Atelier convivial autour des mathématiques proposant une approche accessible et participative
Atelier convivial autour des mathématiques proposant une approche accessible et participative. Les intervenants invitent le public à explorer les notions mathématiques à partir de leurs propres questions et difficultés. L objectif est de rendre les mathématiques concrètes, vivantes et compréhensibles à travers des échanges, des exemples et des découvertes. Un moment de partage ouvert à tous pour réconcilier le public avec les chiffres dans une ambiance détendue.
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Maison de la région, gare de Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie
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English :
A friendly mathematics workshop with an accessible, participatory approach
L’événement Goûter aux équations les maths sans la pression Figeac a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac
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