Figeac

Goûter aux équations les maths sans la pression

Maison de la région, gare de Figeac Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-06-10

Atelier convivial autour des mathématiques proposant une approche accessible et participative

Atelier convivial autour des mathématiques proposant une approche accessible et participative. Les intervenants invitent le public à explorer les notions mathématiques à partir de leurs propres questions et difficultés. L objectif est de rendre les mathématiques concrètes, vivantes et compréhensibles à travers des échanges, des exemples et des découvertes. Un moment de partage ouvert à tous pour réconcilier le public avec les chiffres dans une ambiance détendue.

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Maison de la région, gare de Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie

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English :

A friendly mathematics workshop with an accessible, participatory approach

L’événement Goûter aux équations les maths sans la pression Figeac a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac