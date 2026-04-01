Les p’tits cuistots au ciné ! avec le Cinéma Charles Boyer Figeac Figeac
Les p’tits cuistots au ciné ! avec le Cinéma Charles Boyer Figeac Figeac jeudi 30 avril 2026.
Figeac
Les p’tits cuistots au ciné ! avec le Cinéma Charles Boyer Figeac
(1)place vival et (2)2, bd pasteur Figeac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 13:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Pour les vacances l'Astrolabe te propose une séance ciné suive d'un atelier cuisine !
Pour les vacances l'Astrolabe te propose une séance ciné suive d'un atelier cuisine !
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(1)place vival et (2)2, bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
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English :
For the vacation season, the Astrolabe is offering a film screening followed by a cooking workshop!
L’événement Les p’tits cuistots au ciné ! avec le Cinéma Charles Boyer Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac
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