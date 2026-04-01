Figeac

Les p’tits cuistots au ciné ! avec le Cinéma Charles Boyer Figeac

(1)place vival et (2)2, bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 13:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Pour les vacances l'Astrolabe te propose une séance ciné suive d'un atelier cuisine !

Pour les vacances l'Astrolabe te propose une séance ciné suive d'un atelier cuisine !

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(1)place vival et (2)2, bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

For the vacation season, the Astrolabe is offering a film screening followed by a cooking workshop!

L’événement Les p’tits cuistots au ciné ! avec le Cinéma Charles Boyer Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac