Ateliers poterie enfants, à Figeac Figeac

Ateliers poterie enfants, à Figeac

2, chemin du Puech de Balajou Figeac Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 10:00:00

fin : 2026-04-27 11:30:00

Date(s) :

2026-04-27

Un atelier de poterie pour jouer, explorer et se connecter à la terre !

Ici, on patouille, on façonne, on invente

la terre devient un terrain d’aventure, un espace de liberté où chacun crée à son rythme.

Inspiré de l’esprit mud kitchen et de la liberté de l’enfance, cet atelier invite les jeunes à manipuler la matière avec leurs mains, à sentir, tester, essayer.

Selon les envies et la saison, nous pourrions modeler une petite pièce du quotidien (tasse, bol, petit plat) ou imaginer une étagère à trésors pour accueillir cailloux, graines, coquillages et trouvailles de nature.

Je propose un groupe multi-âges, où chacun trouve sa place dans le geste et l’attention portée aux matières

les plus petits patouillent, les plus grands construisent…

Je suis là pour accompagner avec bienveillance, encourager, montrer les techniques de base et soutenir ce qui émerge spontanément.

Un temps exceptionnel dédié à la création, au jeu et à la découverte de la terre !

2, chemin du Puech de Balajou Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 80 12 51 56 helene.maury.ceramiques@gmail.com

English :

A pottery workshop to play, explore and connect with the earth!

Here, we paw, shape and invent:

the earth becomes an adventure playground, a space of freedom where everyone creates at their own pace.

Inspired by the mud kitchen spirit and the freedom of childhood, this workshop invites youngsters to manipulate material with their hands, feel, test, try.

According to their desires and the season, we might model a small everyday piece (cup, bowl, etc.)

According to the mood and the season, we could model a small everyday piece (cup, bowl, small dish) or imagine a treasure shelf to house pebbles, seeds, shells and nature’s finds.

I propose a multi-age group, where everyone finds their place in the gesture and attention paid to materials:

the little ones paw, the older ones build…

I’m there to accompany with kindness, encourage, show basic techniques and support what emerges spontaneously.

An exceptional time dedicated to creation, play and the discovery of clay!

