Visite-Jeu Le Prince au Nez Cassé , enquête au Musée Champollion, Figeac Figeac
Visite-Jeu Le Prince au Nez Cassé , enquête au Musée Champollion, Figeac Figeac jeudi 23 avril 2026.
Figeac
Visite-Jeu Le Prince au Nez Cassé , enquête au Musée Champollion, Figeac
Musée Champollion, place Champollion Figeac Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 11:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Le musée Champollion propose aux enfants une enquête originale pour découvrir le musée
Le musée Champollion propose aux enfants une enquête originale pour découvrir le musée. Un crime a été commis au musée le nez du prince Achour-Malik a été brisé. La mission consiste à retrouver la victime, découvrir l'arme du crime et à tenter de retrouver la trace du coupable. Sur inscription au musée Champollion, (7 à 14 ans)
.
Musée Champollion, place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr
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English :
The Champollion Museum offers children an original investigation to discover the museum
L’événement Visite-Jeu Le Prince au Nez Cassé , enquête au Musée Champollion, Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac
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