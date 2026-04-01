Figeac

Visite-Jeu Le Prince au Nez Cassé , enquête au Musée Champollion, Figeac

Musée Champollion, place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 11:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Le musée Champollion propose aux enfants une enquête originale pour découvrir le musée

Le musée Champollion propose aux enfants une enquête originale pour découvrir le musée. Un crime a été commis au musée le nez du prince Achour-Malik a été brisé. La mission consiste à retrouver la victime, découvrir l'arme du crime et à tenter de retrouver la trace du coupable. Sur inscription au musée Champollion, (7 à 14 ans)

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Musée Champollion, place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

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English :

The Champollion Museum offers children an original investigation to discover the museum

L’événement Visite-Jeu Le Prince au Nez Cassé , enquête au Musée Champollion, Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac