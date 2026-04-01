Rencontres culture et langues occitanes à Figeac Figeac
Rencontres culture et langues occitanes à Figeac Figeac samedi 25 avril 2026.
Figeac
Rencontres culture et langues occitanes à Figeac
2 Boulevard Pasteur Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
L’Institut d’Études Occitanes du Lot, le Département du Lot, le Parc naturel régional Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et le Grand-Figeac ont le plaisir de vous inviter aux 1ères Assises de l’occitan, le samedi 25 avril 2026 à Figeac.
L’Institut d’Études Occitanes du Lot, le Département du Lot, le Parc naturel régional Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et le Grand-Figeac ont le plaisir de vous inviter aux 1ères Assises de l’occitan, le samedi 25 avril 2026 à Figeac.
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2 Boulevard Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie
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English :
The Institut d?Études Occitanes du Lot, the Département du Lot, the Parc naturel régional ? Geoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et le Grand-Figeac ont le plaisir de vous inviter aux 1ères Assises de l?occitan, le samedi 25 avril 2026 à Figeac.
L’événement Rencontres culture et langues occitanes à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Figeac
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