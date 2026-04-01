Figeac

Rencontres culture et langues occitanes à Figeac

2 Boulevard Pasteur Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

L’Institut d’Études Occitanes du Lot, le Département du Lot, le Parc naturel régional Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et le Grand-Figeac ont le plaisir de vous inviter aux 1ères Assises de l’occitan, le samedi 25 avril 2026 à Figeac.

L’Institut d’Études Occitanes du Lot, le Département du Lot, le Parc naturel régional Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et le Grand-Figeac ont le plaisir de vous inviter aux 1ères Assises de l’occitan, le samedi 25 avril 2026 à Figeac.

.

2 Boulevard Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Institut d?Études Occitanes du Lot, the Département du Lot, the Parc naturel régional ? Geoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et le Grand-Figeac ont le plaisir de vous inviter aux 1ères Assises de l?occitan, le samedi 25 avril 2026 à Figeac.

L’événement Rencontres culture et langues occitanes à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Figeac