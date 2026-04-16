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Week-End Tango au Musée Champollion à Figeac Figeac

Week-End Tango au Musée Champollion à Figeac Figeac

Week-End Tango au Musée Champollion à Figeac Figeac samedi 25 avril 2026.

Adresse : divers lieux dans Figeac (cf. programme)

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Gratuit

Figeac

Week-End Tango au Musée Champollion à Figeac

divers lieux dans Figeac (cf. programme) Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26

Est-il possible d’écrire le mouvement du tango ? Matias Tripodi en prend le pari et nous expose son système de notation à la frontière entre la théorie et l’art

Est-il possible d’écrire le mouvement du tango ? Matias Tripodi en prend le pari et nous expose son système de notation à la frontière entre la théorie et l’art. Il souhaite créer pour la danse l’équivalent de ce qu’est la partition pour la musique. Un projet qui permet également de conser­ver le patrimoine immatériel du tango argentin tout en l’ouvrant sur de nouveaux horizons créatifs.

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divers lieux dans Figeac (cf. programme) Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08  accueil1musee@ville-figeac.fr

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English :

Is it possible to write down the movement of tango? Matias Tripodi takes up the challenge and explains his system of notation on the borderline between theory and art

L’événement Week-End Tango au Musée Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac

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