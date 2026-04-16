Week-End Tango au Musée Champollion à Figeac Figeac
Week-End Tango au Musée Champollion à Figeac Figeac samedi 25 avril 2026.
Figeac
Week-End Tango au Musée Champollion à Figeac
divers lieux dans Figeac (cf. programme) Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Est-il possible d’écrire le mouvement du tango ? Matias Tripodi en prend le pari et nous expose son système de notation à la frontière entre la théorie et l’art
Est-il possible d’écrire le mouvement du tango ? Matias Tripodi en prend le pari et nous expose son système de notation à la frontière entre la théorie et l’art. Il souhaite créer pour la danse l’équivalent de ce qu’est la partition pour la musique. Un projet qui permet également de conserver le patrimoine immatériel du tango argentin tout en l’ouvrant sur de nouveaux horizons créatifs.
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divers lieux dans Figeac (cf. programme) Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr
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English :
Is it possible to write down the movement of tango? Matias Tripodi takes up the challenge and explains his system of notation on the borderline between theory and art
L’événement Week-End Tango au Musée Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac
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