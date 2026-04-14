Miam !, Café associatif L’Arrosoir, Figeac

Miam ! Mercredi 29 avril, 16h00 Café associatif L’Arrosoir Lot

au chapeau (prix conseillé autour de 10€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:45:00+02:00

Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:45:00+02:00

Aujourd’hui, j’ai ouvert mon armoire et dedans, il y avait des tiroirs. J’ai tiré un tiroir et oh ! Une histoire. J’en ai tiré un deuxième… une autre histoire ! Et dans le troisième, une chanson. Vous les entendez ? Laissez-moi vous les raconter…

Petit Pio a faim, très faim ! Son appétit grandit, grossit, jusqu’à ce qu’il croise le chemin de sa mamie… Hansel et Gretel quant à eux sont seuls dans la forêt, comment vont-ils réussir à retrouver leur maison ? Le chant de l’oiseau suffira-t-il à les guider ?

Un voyage de 45 minutes à partager ensemble, petits et grands, pour venir explorer notre monde intérieur à travers des histoires du répertoire traditionnel. L’envie de manger, de croquer, de dévorer, voilà ce dont nous allons parler… Miam !

Public familial dès 4 ans (impératif)

Spectacle à partager entre petits et grands :)

Durée : 45 minutes

Accès libre, spectacle au chapeau

Toutes les infos sur le site de l’Arrosoir, espace social et culturel

https://www.larrosoir.org/programme

Café associatif L’Arrosoir 5 Rue de Crussol, 46100 Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie [{« link »: « https://www.larrosoir.org/programme »}]

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Suzon Mouilleau