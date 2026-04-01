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Spectacle jeune public à l’Arrosoir Miam ! Figeac

Spectacle jeune public à l’Arrosoir Miam ! Figeac

Spectacle jeune public à l’Arrosoir Miam ! Figeac mercredi 29 avril 2026.

Adresse : rue de Crussol

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Participation libre

Figeac

Spectacle jeune public à l’Arrosoir Miam !

rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 16:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Aujourd’hui, j’ai ouvert mon armoire et dedans, il y avait des tiroirs

Aujourd’hui, j’ai ouvert mon armoire et dedans, il y avait des tiroirs. J’ai tiré un tiroir et oh ! Une histoire. J’en ai tiré un deuxième… une autre histoire ! Et dans le troisième, une chanson. Vous les entendez ?

Laissez-moi vous les raconter… Petit Pio a faim, très faim ! Son appétit grossit, grandit, jusqu’à ce qu’il croise le chemin de sa mamie…

Hansel et Gretel quant à eux sont seuls dans la forêt, comment vont-ils réussir à retrouver leur maison ? Le chant de l’oiseau suffira-t-il à les guider ?

Un voyage de 40 minutes à partager ensemble, petits et grands, pour venir explorer notre monde intérieur à travers des histoires du répertoire traditionnel. L’envie de manger, de croquer, de dévorer, voilà ce dont nous allons parler… Miam !

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rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie   contact@larrosoir.org

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English :

Today, I opened my wardrobe and inside were drawers

L’événement Spectacle jeune public à l’Arrosoir Miam ! Figeac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac

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