Spectacle jeune public à l’Arrosoir Miam ! Figeac
Spectacle jeune public à l’Arrosoir Miam ! Figeac mercredi 29 avril 2026.
Figeac
Spectacle jeune public à l’Arrosoir Miam !
rue de Crussol Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 16:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Aujourd’hui, j’ai ouvert mon armoire et dedans, il y avait des tiroirs
Aujourd’hui, j’ai ouvert mon armoire et dedans, il y avait des tiroirs. J’ai tiré un tiroir et oh ! Une histoire. J’en ai tiré un deuxième… une autre histoire ! Et dans le troisième, une chanson. Vous les entendez ?
Laissez-moi vous les raconter… Petit Pio a faim, très faim ! Son appétit grossit, grandit, jusqu’à ce qu’il croise le chemin de sa mamie…
Hansel et Gretel quant à eux sont seuls dans la forêt, comment vont-ils réussir à retrouver leur maison ? Le chant de l’oiseau suffira-t-il à les guider ?
Un voyage de 40 minutes à partager ensemble, petits et grands, pour venir explorer notre monde intérieur à travers des histoires du répertoire traditionnel. L’envie de manger, de croquer, de dévorer, voilà ce dont nous allons parler… Miam !
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rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larrosoir.org
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English :
Today, I opened my wardrobe and inside were drawers
L’événement Spectacle jeune public à l’Arrosoir Miam ! Figeac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac
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