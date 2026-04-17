Figeac en fête ! Figeac
Figeac en fête ! Figeac jeudi 30 avril 2026.
Figeac
Figeac en fête !
Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Venez découvrir les nombreuses animations que vous propose le Comité des Fêtes à l'occasion de la fête de la ville !
Venez découvrir les nombreuses animations que vous propose le Comité des Fêtes à l'occasion de la fête de la ville !
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Figeac 46100 Lot Occitanie Figeac.cdf@gmail.com
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Come and discover the many activities offered by the Comité des Fêtes during the Fête de la Ville!
L’événement Figeac en fête ! Figeac a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Figeac
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