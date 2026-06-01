Figeac

Fête du cinéma à Figeac

Cinéma Charles Boyer, 2 bd Pasteur Figeac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 05:00:00

fin : 2026-07-01 23:59:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01

En 2026, La Fête du Cinéma est de retour et s’impose comme l’un des temps forts incontournables de l’année cinématographique

En 2026, La Fête du Cinéma est de retour et s’impose comme l’un des temps forts incontournables de l’année cinématographique. Pendant quatre jours, du 28 juin au 1er juillet, tous les spectateurs sont invités à découvrir les nombreux films à l’affiche, grâce à un tarif unique et exceptionnel. Une occasion parfaite pour vivre la magie du grand écran !

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Cinéma Charles Boyer, 2 bd Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

In 2026, La F%EAte du Cin%E9ma returns and establishes itself as one of the must-see highlights of the film year

L’événement Fête du cinéma à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac