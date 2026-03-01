Audition familles d’artistes à l’école de Musique de Figeac Figeac

Audition familles d’artistes à l’école de Musique de Figeac

Salle de l’auditorium Figeac Lot

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

L’École intercommunale de musique et théâtre de Figeac propose une audition réunissant des familles d’artistes. Élèves et proches partagent la scène pour un moment musical convivial et intergénérationnel. Cette soirée met à l’honneur la pratique collective et la transmission artistique dans une ambiance chaleureuse.

+33 5 65 34 78 87 administration@eim-figeac.fr

English :

The Figeac Intercommunity School of Music and Theatre is offering an audition for families of artists

