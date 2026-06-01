Figeac

Fête de quartier Bataillé à Figeac

Quartier Bataillé Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Fête de quartier conviviale organisée à Bataillé à Figeac par organisée par le Centre Social et de Prévention !! L’événement propose des animations familiales avec structure gonflable, jeux et animation théâtrale autour du recrutement de pirates

Fête de quartier conviviale organisée à Bataillé à Figeac par organisée par le Centre Social et de Prévention !! L’événement propose des animations familiales avec structure gonflable, jeux et animation théâtrale autour du recrutement de pirates. Un repas partagé est également proposé où chacun apporte une spécialité à partager.

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Quartier Bataillé Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01

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English :

Friendly neighborhood party organized at Bataillé in Figeac by organized by the Centre Social et de Prévention !!! The event offers family entertainment with inflatable structure, games and theatrical animation around the recruitment of pirates

L’événement Fête de quartier Bataillé à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac