Fête de quartier Bataillé à Figeac Figeac
Fête de quartier Bataillé à Figeac Figeac vendredi 12 juin 2026.
Figeac
Fête de quartier Bataillé à Figeac
Quartier Bataillé Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Fête de quartier conviviale organisée à Bataillé à Figeac par organisée par le Centre Social et de Prévention !! L’événement propose des animations familiales avec structure gonflable, jeux et animation théâtrale autour du recrutement de pirates
Fête de quartier conviviale organisée à Bataillé à Figeac par organisée par le Centre Social et de Prévention !! L’événement propose des animations familiales avec structure gonflable, jeux et animation théâtrale autour du recrutement de pirates. Un repas partagé est également proposé où chacun apporte une spécialité à partager.
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Quartier Bataillé Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01
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English :
Friendly neighborhood party organized at Bataillé in Figeac by organized by the Centre Social et de Prévention !!! The event offers family entertainment with inflatable structure, games and theatrical animation around the recruitment of pirates
L’événement Fête de quartier Bataillé à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac
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