Exposition du Forum lotois d’art contemporain Figeac
Exposition du Forum lotois d’art contemporain Figeac mercredi 1 juillet 2026.
Figeac
Exposition du Forum lotois d’art contemporain
salle balène Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Le Forum lotois d'art contemporain réunit plusieurs artistes autour d'une exposition collective présentant différentes formes d'expression artistique
Le Forum lotois d'art contemporain réunit plusieurs artistes autour d'une exposition collective présentant différentes formes d'expression artistique. Les visiteurs découvrent les œuvres de Mieke Van Den Hende, Danie Faurie, Valérie Gendre, Franck Poulain, Florence Prêleur, Jacques Rival, Martin Ward et Kate Wickham. Cette exposition met en lumière la création contemporaine à travers une diversité de techniques et de sensibilités artistiques.
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salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 86 86 56 99
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English :
The Lot Contemporary Art Forum brings together several artists for a group exhibition showcasing various forms of artistic expression
L’événement Exposition du Forum lotois d’art contemporain Figeac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac
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