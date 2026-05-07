Figeac

Ciné-rencontre à Figeac Le Drauzou

Astrolabe, 2 bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Documentaire d’Achill Robert (1h)

Le film se déroule dans la vallée du Drauzou, un ruisseau aux abords de Figeac dans le Lot, qui traverse les communes de Cardaillac, Camburat et Lissac-et-Mouret, entre autres

Documentaire d’Achill Robert (1h)

Le film se déroule dans la vallée du Drauzou, un ruisseau aux abords de Figeac dans le Lot, qui traverse les communes de Cardaillac, Camburat et Lissac-et-Mouret, entre autres. Ce ruisseau, comme beaucoup d’autres, subit de nombreux changements au fil du temps, si bien qu’il ne ressemble pas d’années en années.

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Astrolabe, 2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

Documentary by Achill Robert (1 hr)

The film is set in the Drauzou Valley, a stream on the outskirts of Figeac in the Lot department, which flows through the towns of Cardaillac, Camburat, and Lissac-et-Mouret, among others

L’événement Ciné-rencontre à Figeac Le Drauzou Figeac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Figeac