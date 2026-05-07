Ciné-rencontre à Figeac Le Drauzou Figeac
Ciné-rencontre à Figeac Le Drauzou Figeac jeudi 2 juillet 2026.
Figeac
Ciné-rencontre à Figeac Le Drauzou
Astrolabe, 2 bd pasteur Figeac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Documentaire d’Achill Robert (1h)
Le film se déroule dans la vallée du Drauzou, un ruisseau aux abords de Figeac dans le Lot, qui traverse les communes de Cardaillac, Camburat et Lissac-et-Mouret, entre autres
Documentaire d’Achill Robert (1h)
Le film se déroule dans la vallée du Drauzou, un ruisseau aux abords de Figeac dans le Lot, qui traverse les communes de Cardaillac, Camburat et Lissac-et-Mouret, entre autres. Ce ruisseau, comme beaucoup d’autres, subit de nombreux changements au fil du temps, si bien qu’il ne ressemble pas d’années en années.
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Astrolabe, 2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
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English :
Documentary by Achill Robert (1 hr)
The film is set in the Drauzou Valley, a stream on the outskirts of Figeac in the Lot department, which flows through the towns of Cardaillac, Camburat, and Lissac-et-Mouret, among others
L’événement Ciné-rencontre à Figeac Le Drauzou Figeac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Figeac
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