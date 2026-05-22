Figeac

Spectacle de danse 3Move, à Figeac

Place Philibert Renaud Figeac Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association 3Move présente son spectacle de danse annuel à l’Espace François Mitterrand de Figeac

L’association 3Move présente son spectacle de danse annuel à l’Espace François Mitterrand de Figeac. Les danseurs proposent une soirée chorégraphique mêlant différents styles et univers artistiques dans une création dynamique et contemporaine destinée à tous les publics.

.

Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 36 02 65 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 3Move association presents its annual dance show at Figeac?s Espace François Mitterrand

L’événement Spectacle de danse 3Move, à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Figeac