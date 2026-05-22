Spectacle de danse 3Move, à Figeac Figeac
Spectacle de danse 3Move, à Figeac Figeac samedi 20 juin 2026.
Figeac
Spectacle de danse 3Move, à Figeac
Place Philibert Renaud Figeac Lot
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association 3Move présente son spectacle de danse annuel à l’Espace François Mitterrand de Figeac
L’association 3Move présente son spectacle de danse annuel à l’Espace François Mitterrand de Figeac. Les danseurs proposent une soirée chorégraphique mêlant différents styles et univers artistiques dans une création dynamique et contemporaine destinée à tous les publics.
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Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 36 02 65 91
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English :
The 3Move association presents its annual dance show at Figeac?s Espace François Mitterrand
L’événement Spectacle de danse 3Move, à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Figeac
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