Exposition esprit terre à Figeac Figeac
Exposition esprit terre à Figeac Figeac samedi 13 juin 2026.
Figeac
Exposition esprit terre à Figeac
esprit terre, 36 rue Emile Zola Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04
L'association Esprit Terre a le plaisir de vous inviter au vernissage de son exposition d'objets en céramique sur le thème du "Japon" qui se tiendra à l'Atelier 36
L'association Esprit Terre a le plaisir de vous inviter au vernissage de son exposition d'objets en céramique sur le thème du "Japon" qui se tiendra à l'Atelier 36. Nous vous attendons nombreux pour admirer les œuvres réalisées par nos adhérents , petits et grands qui ont pris grand plaisir à s'investir dans ce projet. Pour cette occasion , toute l'équipe sera là pour vous offrir un petit apéritif convivial.
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esprit terre, 36 rue Emile Zola Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 14 83 47 07 esprit.terre36@gmail.com
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English :
L’association Esprit Terre is pleased to invite you to the opening of its exhibition of ceramic objects on the theme of "Japan" to be held at l’Atelier 36
L’événement Exposition esprit terre à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac
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