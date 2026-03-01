Concert à l’Arrosoir Figeac The Soul Ties Figeac

Concert à l’Arrosoir Figeac The Soul Ties

L’Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27 21:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Le duo Tioura Kindy une voix incroyable, des notes chaudes et envoûtantes, un moment magique et hors du temps…

.

L’Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

English :

The Tioura Kindy duo: an incredible voice, warm, bewitching notes, a magical, timeless moment.

