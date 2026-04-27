Forum des Santé-handicap Autonomie à Figeac Figeac
Forum des Santé-handicap Autonomie à Figeac Figeac samedi 13 juin 2026.
Figeac
Forum des Santé-handicap Autonomie à Figeac
jardins de l’hôpital Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le 4eme forum Santé-Handicap-Autonomie aura lieu dans les jardins de l’hôpital de Figeac
Le 4eme forum Santé-Handicap-Autonomie aura lieu dans les jardins de l’hôpital de Figeac. (en cas de météo capricieuse le forum aura lieu à l’Espace F Mitterrand)
Ce forum est à l’initiative des représentants des usagers du CH de Figeac.
Ces associations de santé visent à représenter les usagers, les personnes atteintes par un handicap ou une maladie et leurs proches.
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jardins de l’hôpital Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 65 03 cduchfigeac@gmail.com
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English :
The 4th Health-Disability-Autonomy forum will take place in the gardens of the Figeac hospital
L’événement Forum des Santé-handicap Autonomie à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac
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