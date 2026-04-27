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Forum des Santé-handicap Autonomie à Figeac Figeac

Forum des Santé-handicap Autonomie à Figeac Figeac

Forum des Santé-handicap Autonomie à Figeac Figeac samedi 13 juin 2026.

Adresse : jardins de l'hôpital

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Figeac

Forum des Santé-handicap Autonomie à Figeac

jardins de l’hôpital Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Le 4eme forum Santé-Handicap-Autonomie aura lieu dans les jardins de l’hôpital de Figeac

Le 4eme forum Santé-Handicap-Autonomie aura lieu dans les jardins de l’hôpital de Figeac. (en cas de météo capricieuse le forum aura lieu à l’Espace F Mitterrand)

Ce forum est à l’initiative des représentants des usagers du CH de Figeac.

Ces associations de santé visent à représenter les usagers, les personnes atteintes par un handicap ou une maladie et leurs proches.

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jardins de l’hôpital Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 65 03  cduchfigeac@gmail.com

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English :

The 4th Health-Disability-Autonomy forum will take place in the gardens of the Figeac hospital

L’événement Forum des Santé-handicap Autonomie à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac

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