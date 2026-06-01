Célé’té en Vallée du Célé à Figeac redécouvrez le site du Surgié ! Figeac vendredi 12 juin 2026.

Figeac

Célé’té en Vallée du Célé à Figeac redécouvrez le site du Surgié !

Site du Surgié Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Visite commentée du chantier permettant de découvrir les enjeux de la remise en état du site renaturation du Célé et restauration de zones humides, amélioration de la qualité de l'eau et sécurisation de l'alimentation en eau potable ..

Visite commentée du chantier permettant de découvrir les enjeux de la remise en état du site renaturation du Célé et restauration de zones humides, amélioration de la qualité de l'eau et sécurisation de l'alimentation en eau potable … un exemple d'adaptation au changement climatique !

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Site du Surgié Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 11 47 65

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English :

Guided tour of the worksite to discover the challenges of rehabilitating the site: renaturation of the Célé and restoration of wetlands, improving water quality and securing the drinking water supply…

L’événement Célé’té en Vallée du Célé à Figeac redécouvrez le site du Surgié ! Figeac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac