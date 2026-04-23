Figeac

Concert/spectacle par l’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac

2, rue Victor Delbos Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-10 21:30:00

Date(s) :

2026-06-10

L’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac propose Molière en Musique !

Quand le théâtre rencontre la mélodie… Plongez dans l’univers de Molière en Musique ! Un spectacle vibrant mêlant Théâtre, Chant, Musique traditionnelle et actuelle

L’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac propose Molière en Musique !

Quand le théâtre rencontre la mélodie… Plongez dans l’univers de Molière en Musique ! Un spectacle vibrant mêlant Théâtre, Chant, Musique traditionnelle et actuelle. Le théâtre de Molière s’invite sur scène en Musique le mercredi 10 juin à 20h à l’Espace François Mitterrand pour une soirée inoubliable.

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2, rue Victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 78 87 theatre.eimfigeac@gmail.com

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English :

The Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac proposes: Molière en Musique!

When theater meets melody? Dive into the world of Molière en Musique! A vibrant show combining Theater, Singing, Traditional and Contemporary Music

L’événement Concert/spectacle par l’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac