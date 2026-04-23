Concert/spectacle par l’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac Figeac
Concert/spectacle par l’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac Figeac mercredi 10 juin 2026.
Figeac
Concert/spectacle par l’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac
2, rue Victor Delbos Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10 21:30:00
Date(s) :
2026-06-10
L’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac propose Molière en Musique !
Quand le théâtre rencontre la mélodie… Plongez dans l’univers de Molière en Musique ! Un spectacle vibrant mêlant Théâtre, Chant, Musique traditionnelle et actuelle
L’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac propose Molière en Musique !
Quand le théâtre rencontre la mélodie… Plongez dans l’univers de Molière en Musique ! Un spectacle vibrant mêlant Théâtre, Chant, Musique traditionnelle et actuelle. Le théâtre de Molière s’invite sur scène en Musique le mercredi 10 juin à 20h à l’Espace François Mitterrand pour une soirée inoubliable.
.
2, rue Victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 78 87 theatre.eimfigeac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac proposes: Molière en Musique!
When theater meets melody? Dive into the world of Molière en Musique! A vibrant show combining Theater, Singing, Traditional and Contemporary Music
L’événement Concert/spectacle par l’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac
À voir aussi à Figeac (Lot)
- Ateliers poterie enfants, à Figeac Figeac 27 avril 2026
- Miam !, Café associatif L’Arrosoir, Figeac 29 avril 2026
- Spectacle jeune public à l’Arrosoir Miam ! Figeac 29 avril 2026
- La Fille du Diable, Café associatif L’Arrosoir, Figeac 29 avril 2026
- Spectacle de contes traditionnels à l’Arrosoir Figeac La Fille du Diable Figeac 29 avril 2026