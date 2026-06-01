Figeac

Atelier cuisine Popote et Papote au Centre Social Nicole Paulo

Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Atelier cuisine participatif permettant aux participants de préparer ensemble un repas tout en favorisant les échanges et la convivialité

Atelier cuisine participatif permettant aux participants de préparer ensemble un repas tout en favorisant les échanges et la convivialité. Ce rendez-vous du Centre Social Nicole-Paulo invite chacun à partager des savoir-faire culinaires, découvrir de nouvelles recettes et passer un moment chaleureux autour de la préparation et de la dégustation de plats réalisés collectivement.

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Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial.figeac@gmail.com

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English :

Participatory cooking workshop enabling participants to prepare a meal together while fostering exchanges and conviviality

L’événement Atelier cuisine Popote et Papote au Centre Social Nicole Paulo Figeac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac