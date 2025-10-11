Molière en musique Figeac

Molière en musique

2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-10 00:00:00

2026-06-10

L’École Intercommunale de Musique et de Théâtre de Figeac propose un spectacle original mêlant théâtre, chant et musique traditionnelle et actuelle. Les élèves et enseignants revisitent l’univers de Molière dans une création vivante et accessible à tous. Cette soirée met à l’honneur la rencontre entre le jeu théâtral et la mélodie pour offrir au public un moment convivial et artistique.

Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie

The École Intercommunale de Musique et de Théâtre de Figeac offers an original show combining theater, singing and traditional and contemporary music

