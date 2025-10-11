Molière en musique Figeac
Molière en musique Figeac mercredi 10 juin 2026.
Molière en musique
Place Philibert Renaud Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date :
Début : 2026-06-10 20:00:00
fin : 2026-06-10 00:00:00
Date(s) :
2026-06-10
L’École Intercommunale de Musique et de Théâtre de Figeac propose un spectacle original mêlant théâtre, chant et musique traditionnelle et actuelle. Les élèves et enseignants revisitent l’univers de Molière dans une création vivante et accessible à tous. Cette soirée met à l’honneur la rencontre entre le jeu théâtral et la mélodie pour offrir au public un moment convivial et artistique.
Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie administration@eim-figeac.fr
English :
The École Intercommunale de Musique et de Théâtre de Figeac offers an original show combining theater, singing and traditional and contemporary music
L’événement Molière en musique Figeac a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Figeac