Concert à l’arrosoir Figeac Atsé, Suivie d’une Jam Session Figeac

Figeac

Concert à l’arrosoir Figeac Atsé, Suivie d’une Jam Session

l’Arrosoir, rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07 21:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Concert d'Atsé, accompagné par le guitariste Nikita. Après le concert, les artistes resteront pour la Jam session à 20h30 !!!

Artiste franco-ivoirien, Atsé a dessiné les contours de sa pop flâneuse et bariolée au gré de ses voyages et de ses expérimentations musicales.

Sa voix aussi câline que dangereuse aime se balader sur des structures accidentées ! Peu soucieux de s'identifier à une étiquette musicale, Atsé aura toujours à cœur de faire coexister, dans une harmonie qui inspire, ses identités multiples.

Concert d'Atsé, accompagné par le guitariste Nikita. Après le concert, les artistes resteront pour la Jam session à 20h30 !!!

Artiste franco-ivoirien, Atsé a dessiné les contours de sa pop flâneuse et bariolée au gré de ses voyages et de ses expérimentations musicales.

Sa voix aussi câline que dangereuse aime se balader sur des structures accidentées ! Peu soucieux de s'identifier à une étiquette musicale, Atsé aura toujours à cœur de faire coexister, dans une harmonie qui inspire, ses identités multiples.

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l’Arrosoir, rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larrosoir.org

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English :

Concert by Atsé, accompanied by guitarist Nikita. After the concert, the artists will stay for the Jam session at 8:30pm!!!

Franco-Ivorian artist, Atsé has drawn the contours of his flâneuse and variegated pop as he travels and experiments with music.

His voice, as cuddly as it is dangerous, likes to wander over uneven structures! Unconcerned with identifying himself with a musical label, Atsé will always be keen to make his multiple identities coexist in an inspiring harmony.

>Atsé’s voice is as cuddly as it is dangerous

L’événement Concert à l’arrosoir Figeac Atsé, Suivie d’une Jam Session Figeac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac