Spectacle Jeune public « volatile ombré » Figeac

Spectacle Jeune public « volatile ombré » Figeac mercredi 6 mai 2026.

Spectacle Jeune public « volatile ombré »

salle balène Figeac Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 16:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Un spectacle tout de couleurs et de plumes !

À l’approche du printemps, on les entend revenir chanter et gazouiller dans nos jardins. À la ville ou à la campagne, ils sont partout. On les entend même avant de les voir. Ils peuvent être de couleurs et de formes différentes, avoir des grandes pattes et de petites ailes, un long bec fin ou un petit gros bec. .

salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

A show full of color and feathers!

As spring approaches, we can hear them singing and chirping in our gardens

German :

Eine Show voller Farben und Federn!

Wenn der Frühling naht, hört man sie wieder in unseren Gärten singen und zwitschern

Italiano :

Uno spettacolo pieno di colori e piume!

Con l’avvicinarsi della primavera, è possibile sentirli cantare e cinguettare nei nostri giardini

Espanol :

¡Un espectáculo lleno de color y plumas!

A medida que se acerca la primavera, podrá oírlos cantar y piar en nuestros jardines

