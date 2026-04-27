Ciné’fil avec le Festival de la laine et le Cinéma Charles Boyer à Figeac Figeac
Ciné’fil avec le Festival de la laine et le Cinéma Charles Boyer à Figeac Figeac dimanche 10 mai 2026.
Figeac
Ciné’fil avec le Festival de la laine et le Cinéma Charles Boyer à Figeac
2 Boulevard Pasteur Figeac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
En écho à la programmation du Festival de de la laine de Figeac, l’Astrolabe vous propose deux films !
En écho à la programmation du Festival de de la laine de Figeac, l’Astrolabe vous propose deux films !
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2 Boulevard Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 30 00 astrolabe@grand-figeac.fr
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English :
Echoing the program of the Figeac Wool Festival, the Astrolabe offers you two films:
L’événement Ciné’fil avec le Festival de la laine et le Cinéma Charles Boyer à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Figeac
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