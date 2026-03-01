Spectacle à l’Arrosoir Et demain sera l’aube Figeac
Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot
Début : 2026-03-08 19:30:00
fin : 2026-03-08 21:30:00
2026-03-08
"Et demain sera l'aube", un spectacle d'Isabelle Bourguétou, à la croisée de plusieurs pratiques artistiques et linguistiques.
" Et demain sera l'aube est un concert/spectacle original, une histoire des femmes intime et poétique
"Et demain sera l'aube", un spectacle d'Isabelle Bourguétou, à la croisée de plusieurs pratiques artistiques et linguistiques.
" Et demain sera l'aube est un concert/spectacle original, une histoire des femmes intime et poétique. On y côtoie le délicat, le sensible, l'envoûtant et le grinçant. L'exploration vocale y est riche, intense, surprenante et soutenue par des instruments traditionnels. Un "seule en scène" qui ne laisse pas insensible.
Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49
English :
"Et demain sera l'aube", a show by Isabelle Bourguétou, at the crossroads of several artistic and linguistic practices.
" Et demain sera l'aube is an original concert/show, an intimate and poetic women’s story
