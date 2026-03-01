Spectacle à l’Arrosoir Et demain sera l’aube

Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 19:30:00

fin : 2026-03-08 21:30:00

Date(s) :

2026-03-08

"Et demain sera l'aube", un spectacle d'Isabelle Bourguétou, à la croisée de plusieurs pratiques artistiques et linguistiques.

" Et demain sera l'aube est un concert/spectacle original, une histoire des femmes intime et poétique

"Et demain sera l'aube", un spectacle d'Isabelle Bourguétou, à la croisée de plusieurs pratiques artistiques et linguistiques.

" Et demain sera l'aube est un concert/spectacle original, une histoire des femmes intime et poétique. On y côtoie le délicat, le sensible, l'envoûtant et le grinçant. L'exploration vocale y est riche, intense, surprenante et soutenue par des instruments traditionnels. Un "seule en scène" qui ne laisse pas insensible.

.

Arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

"Et demain sera l'aube", a show by Isabelle Bourguétou, at the crossroads of several artistic and linguistic practices.

" Et demain sera l'aube is an original concert/show, an intimate and poetic women’s story

L’événement Spectacle à l’Arrosoir Et demain sera l’aube Figeac a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Figeac