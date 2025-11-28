Concert Banda Do Mato à l’Arrosoir Figeac Figeac

Concert Banda Do Mato à l’Arrosoir Figeac

L’arrosoir, 5 rue du crussol Figeac Lot

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

World Music Brésilienne

Né en 2017 de la rencontre de musiciens d’univers différents, Banda Do Mato sillonne les routes de France pour partager l’énergie de la musique brésilienne.

Leurs compositions musicales nous transportent dans une atmosphère envoûtante avec un répertoire saupoudré de quelques standards populaires.

Une invitation au voyage qui ouvre l’imaginaire, en éveillant les sens dans un échange chaleureux.

L’arrosoir, 5 rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

Brazilian World Music

Born in 2017 from the meeting of musicians from different worlds, Banda Do Mato travels the roads of France to share the energy of Brazilian music.

Their musical compositions transport us into a spellbinding atmosphere with a repertoire sprinkled with a few popular standards.

An invitation to travel that opens the imagination, awakening the senses in a warm exchange.

