Festival de laine La Draille, à Figeac

Place Philibert Renaud Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Venez partager un week-end autour des laines de France !

L’association La Draille organise son 1er Salon de la Laine à Figeac, dans le cadre de l’Année internationale du pastoralisme

Venez partager un week-end autour des laines de France !

L’association La Draille organise son 1er Salon de la Laine à Figeac, dans le cadre de l’Année internationale du pastoralisme. L’événement mêlera conférences, expositions (dont celle de l’ATELIER laines d’Europe) et rencontres festives autour du monde lainier.

.

Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie la.dralha.boutique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a weekend around the wools of France!

The association La Draille is organizing its 1st Salon de la Laine in Figeac, as part of the International Year of Pastoralism

L’événement Festival de laine La Draille, à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Figeac