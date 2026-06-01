Soirée solidaire Parkinson, Hôtel Viguier du Roy Figeac Figeac
Soirée solidaire Parkinson, Hôtel Viguier du Roy Figeac Figeac vendredi 19 juin 2026.
Figeac
Soirée solidaire Parkinson, Hôtel Viguier du Roy Figeac
52, rue Emile Zola Figeac Lot
Tarif : 49 – 49 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Une soirée solidaire est organisée au profit des malades de Parkinson et de leur entourage
Une soirée solidaire est organisée au profit des malades de Parkinson et de leur entourage. L’événement propose un cocktail dînatoire ainsi qu’une intervention de Jean-François Vassal autour du thème Le handicap au Moyen-Âge . Une partie des recettes est reversée à l’association Golf Santé Parkinson.
.
52, rue Emile Zola Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 05 apujol@cite-hotels.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening of solidarity to benefit Parkinson’s patients and their families
L’événement Soirée solidaire Parkinson, Hôtel Viguier du Roy Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Figeac
À voir aussi à Figeac (Lot)
- Concert/spectacle par l’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac Figeac 10 juin 2026
- Molière en musique Figeac 11 juin 2026
- Atelier cuisine Popote et Papote au Centre Social Nicole Paulo Figeac 11 juin 2026
- Célé’té en Vallée du Célé à Figeac redécouvrez le site du Surgié ! Figeac 12 juin 2026
- Concert à l’Arrosoir Figeac The Soul Ties Figeac 12 juin 2026