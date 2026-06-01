Figeac

Soirée solidaire Parkinson, Hôtel Viguier du Roy Figeac

52, rue Emile Zola Figeac Lot

Tarif : 49 – 49 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une soirée solidaire est organisée au profit des malades de Parkinson et de leur entourage

Une soirée solidaire est organisée au profit des malades de Parkinson et de leur entourage. L’événement propose un cocktail dînatoire ainsi qu’une intervention de Jean-François Vassal autour du thème Le handicap au Moyen-Âge . Une partie des recettes est reversée à l’association Golf Santé Parkinson.

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52, rue Emile Zola Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 05 apujol@cite-hotels.com

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English :

An evening of solidarity to benefit Parkinson’s patients and their families

L’événement Soirée solidaire Parkinson, Hôtel Viguier du Roy Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Figeac