Les Mardis de l’été à Figeac, concert Smoky Boat Figeac mardi 4 août 2026.

Figeac

Les Mardis de l’été à Figeac, concert Smoky Boat

Cour du Puy Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Le mardi, c’est spectacle !

La Ville de Figeac vous invite à partager de belles découvertes artistiques dans le cadre enchanteur de la Cour du Puy.

Musiques grecques et des Balkans

Depuis leur bateau enfumé, les musiciens de Smoky Boat revisitent les musiques de Grèce, et plus largement de cette grande famille musicale qui englobe les Balkans et la Turquie

Le mardi, c’est spectacle !

La Ville de Figeac vous invite à partager de belles découvertes artistiques dans le cadre enchanteur de la Cour du Puy.

Musiques grecques et des Balkans

Depuis leur bateau enfumé, les musiciens de Smoky Boat revisitent les musiques de Grèce, et plus largement de cette grande famille musicale qui englobe les Balkans et la Turquie. Des histoires d’amour, à pleurer, à danser, portées par un chant profond que les instruments soutiennent, enrichissent, et reprennent de plus belle jusqu’à la transe.

Présenté par Les Nuits & les Jours de Querbes

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Cour du Puy Figeac 46100 Lot Occitanie communicationculturelle@grand-figeac.fr

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English :

Tuesday is show day!

The City of Figeac invites you to %E0 share wonderful artistic discoveries in the enchanting setting of the Cour du Puy.%A0

Greek and Balkan Music

From their smoke-filled boat, the musicians of Smoky Boat reinterpret the music of Greece and, more broadly, that of the vast musical family encompassing the Balkans and Turkey

L’événement Les Mardis de l’été à Figeac, concert Smoky Boat Figeac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac