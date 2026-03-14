Les Mardis de l’été à Figeac, concert Smoky Boat Figeac
Les Mardis de l’été à Figeac, concert Smoky Boat Figeac mardi 4 août 2026.
Figeac
Les Mardis de l’été à Figeac, concert Smoky Boat
Cour du Puy Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Le mardi, c’est spectacle !
La Ville de Figeac vous invite à partager de belles découvertes artistiques dans le cadre enchanteur de la Cour du Puy.
Musiques grecques et des Balkans
Depuis leur bateau enfumé, les musiciens de Smoky Boat revisitent les musiques de Grèce, et plus largement de cette grande famille musicale qui englobe les Balkans et la Turquie
Le mardi, c’est spectacle !
La Ville de Figeac vous invite à partager de belles découvertes artistiques dans le cadre enchanteur de la Cour du Puy.
Musiques grecques et des Balkans
Depuis leur bateau enfumé, les musiciens de Smoky Boat revisitent les musiques de Grèce, et plus largement de cette grande famille musicale qui englobe les Balkans et la Turquie. Des histoires d’amour, à pleurer, à danser, portées par un chant profond que les instruments soutiennent, enrichissent, et reprennent de plus belle jusqu’à la transe.
Présenté par Les Nuits & les Jours de Querbes
.
Cour du Puy Figeac 46100 Lot Occitanie communicationculturelle@grand-figeac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tuesday is show day!
The City of Figeac invites you to %E0 share wonderful artistic discoveries in the enchanting setting of the Cour du Puy.%A0
Greek and Balkan Music
From their smoke-filled boat, the musicians of Smoky Boat reinterpret the music of Greece and, more broadly, that of the vast musical family encompassing the Balkans and Turkey
L’événement Les Mardis de l’été à Figeac, concert Smoky Boat Figeac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac
À voir aussi à Figeac (Lot)
- Audition familles d’artistes à l’école de Musique de Figeac Figeac 24 juin 2026
- Soirée valise au Livre en Fête à Figeac Figeac 25 juin 2026
- Spectacle Danse Passion à Figeac Figeac 27 juin 2026
- Pièce Boxon(s) SpectacleThéâtre Ecole de Musique et Théâtre de Figeac Figeac 27 juin 2026
- Ciné-rencontre à Figeac Le Drauzou Figeac 2 juillet 2026