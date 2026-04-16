Visite Jeu l’Assemblée des Scribes au Musée Champollion à Figeac Figeac
Visite Jeu l’Assemblée des Scribes au Musée Champollion à Figeac Figeac jeudi 23 juillet 2026.
Figeac
Visite Jeu l’Assemblée des Scribes au Musée Champollion à Figeac
place Champollion Figeac Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le Musée Champollion propose aux enfants de 7 à 14 ans une visite originale du musée
Le Musée Champollion propose aux enfants de 7 à 14 ans une visite originale du musée. Jean François Champollion invite les scribes du monde entier à diner dans sa maison. Il faut partir à leur recherche afin de leur porter l'invitation et veiller à ce que chacun apporte en cadeau, un bel exemple de son écriture et une spécialité de son pays.
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place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr
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English :
The Musée Champollion offers children aged 7 to 14 an original tour of the museum
L’événement Visite Jeu l’Assemblée des Scribes au Musée Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac
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