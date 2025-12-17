Marché Nocturne à Figeac

Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez découvrir et savourer les spécialités régionales dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, lors d’un temps fort de l’été à ne pas manquer

Venez découvrir et savourer les spécialités régionales dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, lors d’un temps fort de l’été à ne pas manquer. Composez votre dîner selon vos envies foie gras, magret, confit, aligot, saucisse, fromages Rocamadour AOC, fouaces, crêpes… sans oublier le célèbre vin de Cahors pour accompagner le tout ! Vous allez vous régaler.

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Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 40 secretariat.general@ville-figeac.fr

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English :

Come discover and savour regional specialities in a warm and friendly atmosphere, at a summer highlight not to be missed

L’événement Marché Nocturne à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Figeac