Marché Nocturne à Figeac Figeac
Marché Nocturne à Figeac Figeac jeudi 23 juillet 2026.
Marché Nocturne à Figeac
Place Vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez découvrir et savourer les spécialités régionales dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, lors d’un temps fort de l’été à ne pas manquer
Venez découvrir et savourer les spécialités régionales dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, lors d’un temps fort de l’été à ne pas manquer. Composez votre dîner selon vos envies foie gras, magret, confit, aligot, saucisse, fromages Rocamadour AOC, fouaces, crêpes… sans oublier le célèbre vin de Cahors pour accompagner le tout ! Vous allez vous régaler.
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Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 40 secretariat.general@ville-figeac.fr
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English :
Come discover and savour regional specialities in a warm and friendly atmosphere, at a summer highlight not to be missed
L’événement Marché Nocturne à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Figeac