Figeac

Visite jeu de l’exposition Hangeul , musée Champollion à Figeac

place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 11:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Accompagnés d’une guide, sous forme ludique, découvrez l’exposition temporaire !

Créée en 1443 par le roi Sejong dans une volonté de faciliter l’alphabétisation de son peuple, le hangeul est l’une des rares écritures dont la genèse et la mise en place est parfaitement documentée

Accompagnés d’une guide, sous forme ludique, découvrez l’exposition temporaire !

Créée en 1443 par le roi Sejong dans une volonté de faciliter l’alphabétisation de son peuple, le hangeul est l’une des rares écritures dont la genèse et la mise en place est parfaitement documentée. En replongeant dans la culture coréenne des périodes Koryo et Joseon et en évoquant la culture actuelle où le hangeul est si présent, l’exposition, labellisée par l’Ambassade de Corée du Sud, nous place aux origines d’une des plus grandes révolutions connues par ce pays.

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place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

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English :

Accompanied by a guide, discover the temporary exhibition in a fun way!

Created in 1443 by King Sejong to facilitate the literacy of his people, Hangeul is one of the few scripts whose genesis and development are perfectly documented

L’événement Visite jeu de l’exposition Hangeul , musée Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac