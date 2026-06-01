Spectacles des ateliers théâtre enfants et adolescents à Figeac Figeac samedi 20 juin 2026.

Figeac

Spectacles des ateliers théâtre enfants et adolescents à Figeac

2 Rue Victor Delbos Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

L’École Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac présente les spectacles de fin d’année des ateliers théâtre enfants et adolescents

L’École Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac présente les spectacles de fin d’année des ateliers théâtre enfants et adolescents. Les jeunes comédiens proposeront plusieurs créations adaptées à leurs groupes d’âge, mêlant expression scénique, humour et imaginaire dans une ambiance conviviale et familial

.

2 Rue Victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie administration@eim-figeac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The École Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac presents the end-of-year shows of the children?s and teenagers? theater workshops

L’événement Spectacles des ateliers théâtre enfants et adolescents à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Figeac