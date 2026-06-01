Rencontre, Carte blanche aux éditions Tertium, au Livre en Fête à Figeac Figeac samedi 20 juin 2026.

Figeac

Rencontre, Carte blanche aux éditions Tertium, au Livre en Fête à Figeac

27 rue ortabadial Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Les éditions Tertium, maison d’édition littéraire et régionaliste basée à Cajarc et dirigée par Régis Blanchard, proposent une rencontre avec les auteurs Alinéa-Th, Gilles Lades, Alain Le Blanc et Christophe Wargny

Les éditions Tertium, maison d’édition littéraire et régionaliste basée à Cajarc et dirigée par Régis Blanchard, proposent une rencontre avec les auteurs Alinéa-Th, Gilles Lades, Alain Le Blanc et Christophe Wargny. Cette matinée littéraire permet de découvrir les publications et les univers des auteurs invités dans un cadre convivial autour du livre et de l’édition indépendante.

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27 rue ortabadial Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 43 11

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English :

Editions Tertium, a literary and regionalist publishing house based in Cajarc and headed by Régis Blanchard, is offering a meeting with authors Alinéa-Th, Gilles Lades, Alain Le Blanc and Christophe Wargny

L’événement Rencontre, Carte blanche aux éditions Tertium, au Livre en Fête à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac