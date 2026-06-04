Spectacle Danse Passion à Figeac Figeac
Spectacle Danse Passion à Figeac Figeac samedi 27 juin 2026.
Figeac
Spectacle Danse Passion à Figeac
Espace François Mitterrand Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L' association Danse Passion vous propose un spectacle à l'espace Mitterrand
L' association Danse Passion vous propose un spectacle à l'espace Mitterrand. Caroline, professeur de cette association a souhaitée innover cette année et vous invite donc à assister à un spectacle unique alliant la danse et le chant ! Un spectacle , une seule date ! Au plaisir de vous retrouver sur scène , cher public !
.
Espace François Mitterrand Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 33 04 69 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’association Danse Passion offers a show at l’espace Mitterrand
L’événement Spectacle Danse Passion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac
À voir aussi à Figeac (Lot)
- Maison de la région à Figeac, conférence l’occitan, une langue, bien vivante ! Figeac 4 juin 2026
- Visite découverte des Jardins familiaux du Moulin de la Porte, Jardins familiaux du Moulin de la Porte, Figeac 5 juin 2026
- Cinéma à Figeac les Figeacois crèvent l’écran Figeac 5 juin 2026
- Célé’té en Vallée du Célé Figeac 6 juin 2026
- Rendez vous aux jardins Visite du Jardin d’Artiste à Figeac Figeac 6 juin 2026