Figeac

Spectacle Danse Passion à Figeac

Espace François Mitterrand Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L' association Danse Passion vous propose un spectacle à l'espace Mitterrand

L' association Danse Passion vous propose un spectacle à l'espace Mitterrand. Caroline, professeur de cette association a souhaitée innover cette année et vous invite donc à assister à un spectacle unique alliant la danse et le chant ! Un spectacle , une seule date ! Au plaisir de vous retrouver sur scène , cher public !

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Espace François Mitterrand Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 33 04 69 26

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English :

L’association Danse Passion offers a show at l’espace Mitterrand

L’événement Spectacle Danse Passion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac