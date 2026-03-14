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Programme des animations juillet du centre social de Figeac Figeac

Programme des animations juillet du centre social de Figeac Figeac

Programme des animations juillet du centre social de Figeac Figeac mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 8, place vival

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Figeac

Programme des animations juillet du centre social de Figeac

8, place vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-01

Toute l'équipe du centre social est heureuse de vous retrouver en juillet.

Toute l'équipe du centre social est heureuse de vous retrouver en juillet.

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8, place vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01  centresocial@ville-figeac.fr

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English :

The entire staff at the community center is looking forward to seeing you again in July.

L’événement Programme des animations juillet du centre social de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac

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