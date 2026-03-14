Programme des animations juillet du centre social de Figeac Figeac
Programme des animations juillet du centre social de Figeac Figeac mercredi 1 juillet 2026.
Figeac
Programme des animations juillet du centre social de Figeac
8, place vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-01
Toute l'équipe du centre social est heureuse de vous retrouver en juillet.
Toute l'équipe du centre social est heureuse de vous retrouver en juillet.
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8, place vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial@ville-figeac.fr
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English :
The entire staff at the community center is looking forward to seeing you again in July.
L’événement Programme des animations juillet du centre social de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac
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