Soirée valise au Livre en Fête à Figeac Figeac
Soirée valise au Livre en Fête à Figeac Figeac jeudi 25 juin 2026.
Figeac
Soirée valise au Livre en Fête à Figeac
27 rue orthabadial Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Vous cherchez des idées de lectures pour vos vacances ? Vous voulez partager vos coups de cœur ? Mélangeons nos valises d'été au tour d'un verre et dans la bonne humeur.
Vous cherchez des idées de lectures pour vos vacances ? Vous voulez partager vos coups de cœur ? Mélangeons nos valises d'été au tour d'un verre et dans la bonne humeur.
.
27 rue orthabadial Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 43 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you looking for reading ideas for your vacations? Want to share your favorites? Let's mix our summer suitcases over a drink and in good spirits.
L’événement Soirée valise au Livre en Fête à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac
À voir aussi à Figeac (Lot)
- Concert/spectacle par l’Ecole Intercommunale de Musique et Théâtre de Figeac Figeac 10 juin 2026
- Molière en musique Figeac 11 juin 2026
- Atelier cuisine Popote et Papote au Centre Social Nicole Paulo Figeac 11 juin 2026
- Dimanches hors du temps au Viguier du Roy de Figeac, Harpe Impro et chant Pop !, Figeac 11 juin 2026
- Célé’té en Vallée du Célé à Figeac redécouvrez le site du Surgié ! Figeac 12 juin 2026