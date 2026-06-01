Soirée valise au Livre en Fête à Figeac Figeac jeudi 25 juin 2026.

Figeac

Soirée valise au Livre en Fête à Figeac

27 rue orthabadial Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Vous cherchez des idées de lectures pour vos vacances ? Vous voulez partager vos coups de cœur ? Mélangeons nos valises d'été au tour d'un verre et dans la bonne humeur.

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27 rue orthabadial Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 43 11

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English :

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L’événement Soirée valise au Livre en Fête à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac