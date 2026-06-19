Figeac

Portes ouvertes du refuge de Figeac

68 impasse du Mas de la Croix, 46100 Fig Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

L'association MASAQ ouvre les portes du refuge de Figeac pour permettre au public de découvrir son fonctionnement et ses missions de protection animale

L'association MASAQ ouvre les portes du refuge de Figeac pour permettre au public de découvrir son fonctionnement et ses missions de protection animale. Les visiteurs pourront rencontrer les bénévoles, découvrir les animaux accueillis au refuge, visiter les installations et échanger autour des actions menées en faveur du bien-être animal. Une boutique solidaire proposera des créations artisanales et du matériel pour animaux. Cette manifestation conviviale permet également de soutenir les actions du refuge par des dons ou des parrainages.

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68 impasse du Mas de la Croix, 46100 Fig Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 19 07 masaq46@hotmail.fr

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English :

The MASAQ association is opening the doors of its Figeac animal shelter to allow the public to learn about how it operates and its animal protection missions

L’événement Portes ouvertes du refuge de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Figeac