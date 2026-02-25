Salon Européen des Collectionneurs à Figeac Figeac

Salon Européen des Collectionneurs à Figeac

Espace F. Mitterrand, Place P. Renaud Figeac Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Le Salon Européen des collectionneurs de Figeac est devenu au fil des éditions, une véritable institution

Le Salon Européen des collectionneurs de Figeac est devenu au fil des éditions, une véritable institution. Le Jeudi de l’Ascension , depuis 43 ans, pas moins de 200 exposants et 2000 visiteurs, viennent de toute la France et d'Europe pour vendre et échanger leurs objets de collection à Figeac. L'espace François Mitterrand devient un lieu prisé, le palais de la collection les stands fourmillent de cartes postales, débordent de monnaies et livres anciens, disparaissent sous les vieux papiers, les jouets d'autrefois, les échantillons de parfum, les capsules de champagne, les albums de timbres… Un salon conduit depuis le début par l'Association des Collectionneurs de Figeac et ses Environs.

.

Espace F. Mitterrand, Place P. Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 40 72 08 94 contact@acfe46.fr

English :

The European Collectors’ Fair in Figeac has become a veritable institution over the years

