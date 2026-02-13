Figeac

Rendez vous aux jardins Visite du Jardin d’Artiste à Figeac

Route de la Tour Nègre Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Une déambulation entre nature et culture

La propriétaire vous ouvre les portes de son univers personnel pour une promenade à travers plusieurs espaces

Une déambulation entre nature et culture

La propriétaire vous ouvre les portes de son univers personnel pour une promenade à travers plusieurs espaces. Le jardin d’ornement invite à une exploration esthétique des formes et des couleurs. Le potager et les fruitiers anciens offrent un retour aux sources, à la découverte de variétés locales et historiques. Les Noyers de Chloé seront également présents pour partager leur expérience autour du noyer, arbre emblématique de la région.

Au-delà de la botanique, cette visite propose une immersion dans un processus de création. La propriétaire expliquera comment les cycles du jardin et ses lumières nourrissent chaque jour son travail artistique.

Une présentation de ses livres d’art et d’objets uniques liés à ses créations sera également proposée.

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Route de la Tour Nègre Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 41 57 73 92

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English :

A stroll between nature and culture

The owner opens the doors of her personal universe for a walk through several spaces

L’événement Rendez vous aux jardins Visite du Jardin d’Artiste à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac