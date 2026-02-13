Rendez vous aux jardins Visite du Jardin d’Artiste à Figeac Figeac
Rendez vous aux jardins Visite du Jardin d’Artiste à Figeac Figeac samedi 6 juin 2026.
Figeac
Rendez vous aux jardins Visite du Jardin d’Artiste à Figeac
Route de la Tour Nègre Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Une déambulation entre nature et culture
La propriétaire vous ouvre les portes de son univers personnel pour une promenade à travers plusieurs espaces
Une déambulation entre nature et culture
La propriétaire vous ouvre les portes de son univers personnel pour une promenade à travers plusieurs espaces. Le jardin d’ornement invite à une exploration esthétique des formes et des couleurs. Le potager et les fruitiers anciens offrent un retour aux sources, à la découverte de variétés locales et historiques. Les Noyers de Chloé seront également présents pour partager leur expérience autour du noyer, arbre emblématique de la région.
Au-delà de la botanique, cette visite propose une immersion dans un processus de création. La propriétaire expliquera comment les cycles du jardin et ses lumières nourrissent chaque jour son travail artistique.
Une présentation de ses livres d’art et d’objets uniques liés à ses créations sera également proposée.
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Route de la Tour Nègre Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 41 57 73 92
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English :
A stroll between nature and culture
The owner opens the doors of her personal universe for a walk through several spaces
L’événement Rendez vous aux jardins Visite du Jardin d’Artiste à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
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