Figeac

Spectacle de danse à Figeac, civilisations perdues par Les coulisses d’Artefact

Espace Mitterrand Figeac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Pour son deuxième spectacle, l'école de danse Artefact Corps et Danse, vous invite à retracer l'histoire de ces civilisations nées il y a des millénaires et dont il ne reste plus aujourd'hui que quelques vestiges, traces de leur faste.

Chères spectatrices, Chers spectateurs,

Les élèves de l'Ecole Artefact Corps et Danse vous invitent à assister à leur spectacle sur le thème des Civilisations Perdues, chorégraphié par leur professeur, Fabien Carretero.

Incas, Mayas, Vikings, Grèce et Rome antiques, Asie Ancienne, Pharaons, les danseurs vous proposent un tour du monde de ces peuples qui ont marqué durablement notre histoire tant par leur rayonnement que par leur destin tragique.

Pour son deuxième spectacle, l'école de danse Artefact Corps et Danse, vous invite à retracer l'histoire de ces civilisations nées il y a des millénaires et dont il ne reste plus aujourd'hui que quelques vestiges, traces de leur faste.

Chères spectatrices, Chers spectateurs,

Les élèves de l'Ecole Artefact Corps et Danse vous invitent à assister à leur spectacle sur le thème des Civilisations Perdues, chorégraphié par leur professeur, Fabien Carretero.

Incas, Mayas, Vikings, Grèce et Rome antiques, Asie Ancienne, Pharaons, les danseurs vous proposent un tour du monde de ces peuples qui ont marqué durablement notre histoire tant par leur rayonnement que par leur destin tragique.

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Espace Mitterrand Figeac 46100 Lot Occitanie +33 7 59 77 28 54

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English :

For its second show, the Artefact Corps et Danse dance school, invites you to retrace the history of these civilizations born millennia ago and of which only a few vestiges remain today, traces of their pomp.

Dear spectators,

The students of the Ecole Artefact Corps et Danse invite you to attend their show on the theme of Lost Civilizations, choreographed by their teacher, Fabien Carretero.

Incas, Mayas, Vikings, Ancient Greece and Rome, Ancient Asia, Pharaohs, the dancers take you on a world tour of these peoples who have left a lasting mark on our history both through their influence and their tragic fates.

L’événement Spectacle de danse à Figeac, civilisations perdues par Les coulisses d’Artefact Figeac a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Figeac