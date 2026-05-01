Figeac

Atelier cuisine à Figeac les petits cuistots

Centre social, 3 Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

A nous les biscuits et sirops de fruits frais faits maison, en compagnie d’un pâtissier professionnel et de l’association les Lucioles dans le cadre de la Transition Heureuse !!!

L’atelier est ouvert aux enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou autre membre de la famille.

A nous les biscuits et sirops de fruits frais faits maison, en compagnie d’un pâtissier professionnel et de l’association les Lucioles dans le cadre de la Transition Heureuse !!!

L’atelier est ouvert aux enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou autre membre de la famille.

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Centre social, 3 Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial.figeac@gmail.com

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English :

To us home-made cookies and fresh fruit syrups, in the company of a professional pastry chef and the association les Lucioles as part of the Happy Transition!!!!

The workshop is open to children accompanied by their parents, grandparents or other family members.

L’événement Atelier cuisine à Figeac les petits cuistots Figeac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac