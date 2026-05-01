Atelier cuisine à Figeac les petits cuistots Figeac
Atelier cuisine à Figeac les petits cuistots Figeac mercredi 27 mai 2026.
Figeac
Atelier cuisine à Figeac les petits cuistots
Centre social, 3 Place Vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
A nous les biscuits et sirops de fruits frais faits maison, en compagnie d’un pâtissier professionnel et de l’association les Lucioles dans le cadre de la Transition Heureuse !!!
L’atelier est ouvert aux enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou autre membre de la famille.
A nous les biscuits et sirops de fruits frais faits maison, en compagnie d’un pâtissier professionnel et de l’association les Lucioles dans le cadre de la Transition Heureuse !!!
L’atelier est ouvert aux enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou autre membre de la famille.
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Centre social, 3 Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial.figeac@gmail.com
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English :
To us home-made cookies and fresh fruit syrups, in the company of a professional pastry chef and the association les Lucioles as part of the Happy Transition!!!!
The workshop is open to children accompanied by their parents, grandparents or other family members.
L’événement Atelier cuisine à Figeac les petits cuistots Figeac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
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