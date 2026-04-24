Marché de producteurs et d’artisans d’Occitanie à Figeac Figeac
Marché de producteurs et d’artisans d’Occitanie à Figeac Figeac mercredi 13 mai 2026.
Figeac
Marché de producteurs et d’artisans d’Occitanie à Figeac
parvis de la gare Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 17:00:00
fin : 2026-05-13 21:00:00
Date(s) :
2026-05-13
La Maison de Ma Région à Figeac organise une première édition du marché de producteurs et d’artisans d’Occitanie, un rendez-vous gourmand et convivial mettant à l’honneur les savoir-faire régionaux
La Maison de Ma Région à Figeac organise une première édition du marché de producteurs et d’artisans d’Occitanie, un rendez-vous gourmand et convivial mettant à l’honneur les savoir-faire régionaux. Venez rencontrer en direct des producteurs passionnés et des artisans engagés, découvrir des produits locaux de qualité, déguster spécialités du terroir, vins, bières artisanales et créations artisanales. Installé sur le parvis de la gare, ce marché festif sera également rythmé par une ambiance musicale avec le groupe StreetZic, en avant-première exclusive du Festival Fi’Jazz.
Une belle occasion de célébrer les saveurs locales, les circuits courts et la richesse de l’Occitanie dans une atmosphère chaleureuse !
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parvis de la gare Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 61 33 48 40 maisonregion.figeac@laregion.fr
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English :
The Maison de Ma Région in Figeac is organizing the first edition of the Occitanie producers? and craftsmen?s market, a convivial gourmet event showcasing regional know-how
L’événement Marché de producteurs et d’artisans d’Occitanie à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac
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