Conférence l’Écho des sciences à Figeac Les espèces exotiques envahissantes Figeac

Conférence l’Écho des sciences à Figeac Les espèces exotiques envahissantes

salle Roger-Laval (ancien CES) Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 18:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des espèces qui sont transportées hors de leurs aires géographiques d’origine et dont l’arrivée menace les écosystèmes, l’économie et la santé humaine et animale. Ces espèces sont la deuxième cause d’extinction de la biodiversité après la destruction des milieux naturels. Volontairement ou involontairement l’Homme est à l’origine de l’arrivée des espèces exotiques envahissantes dans de nouveaux territoires. À partir de différents exemples, nous envisagerons les différentes modalités d’introduction, les conséquences négatives, les moyens de contrôle et les solutions pour empêcher de nouvelles introductions.

Venez nombreux !

salle Roger-Laval (ancien CES) Figeac 46100 Lot Occitanie lechodessciences00@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Invasive alien species (IAS) are species that are transported outside their geographical areas of origin and whose arrival threatens ecosystems, the economy and human and animal health

